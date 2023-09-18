İşgal güçleri Gazze'de göstericilere saldırdı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında Mescid-i Aksa'ya destek amacıyla düzenlenen gösterilere müdahalesinde 5 kişi yaralandı.

Yüzlerce Filistinli, fanatik Yahudi yerleşimcilerin, İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve bazı Filistinlilerin alandan zorla uzaklaştırılmasına tepki göstermek ve Mescid-i Aksa'ya desteklerini ifade etmek için Gazze Şeridi'nin doğu sınırındaki bölgelerde gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu, göstericiler de araç lastiği yaktı, taş atarak karşılık verdi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin doğu bölgelerindeki gösterilere müdahalesinde 5 Filistinli çeşitli şekillerde yaralandı.

Bakanlığın açıklamasında yaralıların durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre müdahale sırasında Filistinli gençlerden bazılarına plastik mermiler ile gaz kapsülleri isabet etti, gazdan etkilenenler oldu. İki basın mensubu da gaz kapsüllerinin isabet etmesi sonucu yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin doğu bölgelerinde gerçekleştirilen gösterilere müdahale etmek için ağır silahlı birlikleri ve keskin nişancıları sınırda konuşlandırdı.

İsrail ordusu, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yahudi yerleşimcilerin Aksa baskını

Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, İbrani takvimine göre dini yılbaşı, "Roş Aşana Bayramı" bahanesiyle gün içerisinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi eşliğinde baskın düzenlemişti. İsrail polisi, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek Yahudi yerleşimcileri içeri almadan önce bazı Filistinlileri alandan zor kullanarak uzaklaştırmıştı.

Yahudi dini bayramları dönemi, İbrani takvimine göre yılbaşının kutlandığı "Roş Aşana Bayramı" ile bu cuma günü başladı. Yahudi bayramlarının art arda geldiği bu dönem, 8 Ekim'de sona erecek.