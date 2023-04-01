İşgal güçleri sahaya gaz bombasıyla daldı

İsrail zulmü, bu kez Filistin'de bir futbol maçında yüzünü gösterdi. Devre arasında stadyumu basan İsrail güçleri yoğun gaz bombası kullandı. Aralarında çocukların da bulunduğu seyirciler ve futbolcular boğulma tehlikesi atlattı.

İsrail güçleri futbol karşılaşmasında da şiddet uyguladı.

Filistin'de oynanan Yaser Arafat Kupası final maçının oynandığı stadyuma maçın devre arasında baskın gerçekleştirdi.

Sahaya çok sayıda gaz bombası attı.

Seyirciler boğulma tehlikesi geçirdi

Çok sayıda kişi yoğun gazdan etkilenirken, aralarında çocukların da bulunduğu seyirciler boğulma tehlikesi atlattı.

O sırada soyunma odasında bulunan futbolcular de nefes almakta güçlük çekti, uzaklaşmaya çalıştı.

Filistin'den kınama

Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınadı.

Yapılan açıklamada, "İsrail güçleri Doğu Kudüs'teki Şehit Faysal el-Hüseyni Stadyumun'da barbarca bir saldırı gerçekleştirdi. Bu faşist bir uygulamadır." ifadeleri kullanıldı.

Mescid-i Aksa kapısında cinayet

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa’nın girişinde bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’ya açılan Silsile Kapısı’nda Filistinli bir kişinin, burada kimlik kontrolü yapan İsrail polislerden birinin silahını almaya yeltendiği iddia edildi.

Açıklamada, İsrail polislerinin Filistinliye ateş açarak müdahale ettiği ve öldürdüğü kaydedildi.

Öldürülen kişinin, İsrail’in güneyindeki Necef Çölü bölgesindeki Hura beldesinden 26 yaşındaki bir kişi olduğu aktarıldı.