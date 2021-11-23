İşgal güçleri yine yıkım yaptı

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde Filistinlilere ait iki yapıyı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yerle bir etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisi Hasan Berice, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde İsrail'e bağlı belediye ekipleri ve buldozerlerle Kudüs'ün Vadi el-Hummus bölgesine baskın düzenlediğini söyledi.

Berice, İsrail güçlerinin üç ve dört katlı iki binayı "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıktığını aktardı.

Bölgedeki yerleşim projelerini izleyen sivil toplum örgütleri, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin, Doğu Kudüs ve kontrol ettiği bölgelerdeki Filistinlilerin inşa ettiği evlere yapı ruhsatı ve iskan verilmesini zorlaştırdığına dikkati çekiyor.

Birleşmiş Milletler İnsani işler Koordinasyon Ofisinin açıkladığı verilere göre, İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın C bölgesi ve Doğu Kudüs'te bu yılın başından 18 Ekim'e kadar Filistinlilere ait 698 binayı yıktı.