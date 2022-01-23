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İşgalci fanatikler Filistin köyüne ırkçı saldırı düzenledi

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait mal ve mülklere zarar veren fanatik Yahudi yerleşimcilerin ırkçı sloganlar yazdığı aktarıldı.

Ortadoğu 23.01.2022, 15:13
İşgalci fanatikler Filistin köyüne ırkçı saldırı düzenledi

Batı Şeria'da yer alan Selfit kenti kuzeyindeki Kira Köy Meclisi Başkanı Eşref Ziyade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup yerleşimcinin sabaha karşı köye baskın düzenlediğini ve 7 aracın lastiklerine zarar verdiğini söyledi.

Yerleşimcilerin evlere İbranice ırkçı sloganlar yazdığını aktaran Ziyade, bir araca da "Davud'un Yıldızı" sembolü çizerek, İbranice "Araplara ölüm" yazdıklarını belirtti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinlilere sık sık saldırılar düzenliyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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#ırkçı saldırı #fanatik yahudi
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