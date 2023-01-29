İşgalci Yahudiler Hristiyanlara saldırdı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, fanatik Yahudi işgalciler Ermeni Patrikhanesine saldırdığı, çatıdaki haçı ve Ermenistan bayrağını indirmeye çalıştığı bildirildi.

Kudüs'teki Ermeni Patrikhanesi Yetkilisi Ağan Gogçyan'ın sosyal medya paylaşımına göre, iki Yahudi yerleşimcinin Eski Şehir'in Hristiyan Mahallesi'nde Ermenilerin kullandığı bir aracın yolunu engellemesiyle taraflar arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Yahudi yerleşimcilerin, "Sizin burada bir mahalleniz yok. Burası bizim ülkemiz, buradan çıkın." sözlerini sarf ettiği aktarıldı.

Ermeni gençlerin, "Burası bizim de ülkemiz, evimiz burada, burada doğduk, gidecek başka bir yerimiz yok." dediği, ancak Yahudi yerleşimcilerin bu kişilere göz yaşartıcı gaz sıktığı ve olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Ermenilerin, polise şikayette bulunduğu, bunun üzerine iki Yahudi yerleşimcinin gözaltına alındığı, birinin sabah saatlerinde serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

- Fanatik Yahudi yerleşimci grup kalabalık biçimde döndü

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi Hristiyan Mahallesi sakini Chris Manukyan, AA muhabirine, bu olayın ardından fanatik Yahudi bir yerleşimci grubun mahalleye geldiği, Ermeni Patrikhanesinin çatısındaki haçı ve Ermenistan bayrağını indirmeye çalıştığını söyledi.

Ermeni gençlerin buna engel olmaya çalıştığını ve gruplar arasında arbede yaşandığını aktaran Manukyan, İsrail polisinin geldiğini ve Yahudi yerleşimcilerin tarafına geçtiğini anlattı.

Manukyan, İsrail polisinin, silahlarını Ermeni gençlere doğrulttuğu, Ermenileri darbettiği ve bir Ermeniyi gözaltına aldığı bilgisini paylaşarak, "İsrail polisi, her olayda Yahudi yerleşimcilerin tarafını tutuyor. Bizim gençlerimizse kutsal mekanlarını korumaya çalışırken gözaltına alınıyor." dedi.

Eski Şehir'deki Hristiyan Mahallesi'nin Yahudiler için kutsal Burak (Ağlama) Duvarı'na giden yolda yer aldığı için "radikal Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının sıkça yaşandığını" belirten Manukyan, şunları söyledi:

"Buradaki Arap veya Hristiyanların mülkleri, kendileri, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor. Yahudi yerleşimciler, Hristiyan din adamlarına tükürüyor, yüksek sesle kışkırtıcı sloganlar atarak provokatif eylemler yapıyor. Bu fanatik grupların sayısı artıyor ve yeni hükümetle her geçen güçleniyorlar."

- Hristiyan cemaatinden Yahudi yerleşimcilerin Ermeni restoranına saldırısına tepki

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim yerine düzenlenen silahlı saldırıda 7 İsraillinin hayatını kaybetmesinin ardından, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yerleşimcilerin saldırılarında artış yaşandı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Ermeni Mahallesi'ndeki bir restoran 26 Ocak Perşembe akşamı Yahudi yerleşimci bir grubun saldırısına uğramıştı. Sosyal medyaya, Yahudi yerleşimcilerin restorana saldırdığı, tarafların restorandaki masa ve sandalyeleri birbirine fırlattığı görüntüler yansımıştı.

Kutsal Topraklardaki Kiliseler grubu, Ermeni restoranına düzenlenen saldırıyı kınamış ve "azınlık gruplara karşı şehirde Yahudi bir kimlik dayatmaya çalışan radikal saldırılara" karşı koruma talep etmişti.

Açıklamada, İsrail polisinin ihbarın üzerinden bir saat sonra olay yerine geldiği ve "saldırganlar hakkında işlem yapmadığına" dikkat çekilmişti.

Kutsal Topraklardaki Katolik Liderler Birliği, yaptığı açıklamada, "Bu eşi görülmemiş şiddet, esnaf, Hristiyan Mahallesi sakinleri ve ziyaretçilere korku saldı. Bu olay, Hristiyan cemaatinin sembollerini ve ötesine tesir eden olaylar silsilesinin sonuncusu." ifadelerine yer verilmişti.

Kudüs Ortodoks Patrikhanesi de olay üzerine yaptığı yazılı açıklamada, "bu tür radikal grupların suça niyetli ve silahlı biçimde Kudüs'ün mahallelerinde dolaşmasına izin vermenin, suça ortak olmak ve istenmeyen biçimde suçlulara merhamet etmek anlamına geldiği" aktarılmıştı.

- İsrail'in Cenin saldırısı gerilimi tırmandırdı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskının ardından bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde 27 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Silvan Mahallesi'nde de dün düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsrailli yaralanmıştı. İsrail polisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Bölgede yaşanan can kayıplarını Filistinlilere yönelik Yahudi yerleşimci şiddeti izlemişti. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın farklı noktalarında, Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilerin mülklerine ve araçlarına saldırdığı çok sayıda olay yaşanmıştı.

İsrail'de aşırı sağcı ve Ultra Ortodoks partilerle kurduğu koalisyonla iktidara gelen Başbakan Binyamin Netanyahu, saldırıların ardından binlerce İsraillinin silahlandırılmasının kolaylaştırılmasına yönelik adımlar atılacağını duyurmuştu.