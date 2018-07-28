İşgalcilerin Mescid-i Aksa saldırısına tepki

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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Ureykat, Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar için sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Filistin halkına yönelik uzun yıllardır uygulanan sistematik hak ihlallerinden dolayı İsrailli yetkililerin yargılanması gerektiğini belirtti.

Ureykat, uluslararası kamuoyundan Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların önüne geçmelerini, Filistin halkının korunması için tğm adımların bir an önce atılmasını istedi.

KATAR'DAN İSRAİL'E KINAMA

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı sert bir şekilde kınandı. Açıklamada, dünyada İsrail'e engel olacak bir gücün olmaması nedeniyle ihlallerin yaşandığı belirtildi. Ayrıca zamanlamanın da Yahudi Ulus Devlet Yasası'nın kabulünden sonra gelmesinin maksatlı olduğu, saldırının amacının İslam toplumlarını kışkırtmak olduğu ve din savaşlarına yol açacak tehlikeli bir girişim olduğu vurgulandı.

ÜRDÜN'DEN ÇAĞRI

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, Mescid-i Aksa'da yaşananlara dair yaptığı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa cemaati ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi görevlilerine yönelik saldırılar başta olmak üzere Aksa'da gerçekleştirdiği kışkırtıcı eylem ve ihlallerini kınadı.

Guneymat, açıklamasında "Bu kabul edilemeyecek eylemler, mukaddes mekanın hürmetini ihlal ediyor ve tüm dünyadaki Müslümanların duygularını tahrik ediyor." ifadesine yer verdi.

MESCİD-İ AKSA'DA DÜN NELER YAŞANMIŞTI

İsrail askerlerinin himayesinde 30 kişilik fanatik İsralli Mescid-i Aksa'nın Mağrip Kapısından içeri girerek Filistinlilere saldırmıştı.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2018, 10:48