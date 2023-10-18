İslam dünyasında ilk kez 3 lider ABD başkanı ile görüşmeyi reddetti

İsrail'in Filistin'deki El Ehli Hastanesi'ni bombalamasının yankıları giderek büyüyor.

Saldırı sonrasında Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Biden ile Ürdün'de yapılması planlanan görüşmesini iptal etti.

Abbas'tan sonra Ürdün Kralı Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Biden ile görüşmeyi iptal ettiler.

Üç liderin aldığı karar İslam dünyası açısından tarihi bir dönüm noktası oldu.

İlk kez İslam dünyasından 3 devlet başkanı aynı anda ABD başkanı ile görüşmesini iptal ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e destek vermek için yarın (18 Ekim 2023 Çarşamba) İsrail'e geliyor. Biden, bu ziyaretinden sonra Ürdün'e giderek, Mısır, Kral Abdullah ve Mahmut Abbas ile dörtlü zirve düzenlemeyi planlıyordu.

ÜRDÜN ZİRVEYİ İPTAL ETTİ

Ürdün, başkent Amman'da bugün Kral Abdullah, Biden, Sisi ve Abbas arasında yapılması planlanan dörtlü zirveyi iptal ettiği duyurdu.

Memlek televizyon kanalına konuşan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin çarşamba günü Amman'da yapılması planlanan dörtlü zirvenin iptaline karar verdiğini belirtti.

Safedi, şu ifadeleri kullandı:

"Zirve yapılacaksa bundan ikincisi değil tek sonucun çıkmasını istiyoruz o da savaşın sonlandırılması, Filistinlilerin insanlığına saygı ve gerekli yardımların ulaştırılması"

Safedi, bu katliamın durmasını istediklerini ve kardeş Filistin halkına desteği sürdüreceklerini vurguladı.

Öte yandan, Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd yaptığı açıklamada, Amman’daki dörtlü zirvenin iptali kararının Mısır, Filistin ve Ürdün arasında koordine ile alındığını söyledi.

Ürdün’ün başkenti Amman’da 18 Ekim’de düzenlenmesi planlanan dörtlü zirveye Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Joe Biden ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas katılacaktı.

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