İspanya'dan Katar'a yürüyen futbolseverin akıbeti belli oldu

Sanchez'in arkadaşı Francho Salamanca, 41 yaşındaki futbolseverin polis tarafından gözaltına alındığını ve başkent Tahran'daki bir hapishanede tutulduğunu söyledi.

Birleşik Krallık'ın kamu yayımcısı BBC'ye konuşan Salamanca, Sanchez'le en son 2 Ekim'de haberleştiğini, kendisine İran'da katılmak istediğini fakat son anda planlarının değiştiğini belirtti.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçilikte çalışan görevlilerin İranlı yetkililerle görüştüğünü ve şimdilik daha fazla bilgi paylaşamayacaklarını bildirdi. Gözaltıyla ilgiliyse açıklama yapılmadı.