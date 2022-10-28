İspanya'dan Katar'a yürüyen futbolseverin akıbeti belli oldu
2022 FIFA Dünya Kupası'nı izlemek için İspanya'dan Katar'a yürüyerek giden ve kaybolduğu düşünülen Santiago Sanchez'in İran'da gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Ortadoğu 28.10.2022, 16:45
Sanchez'in arkadaşı Francho Salamanca, 41 yaşındaki futbolseverin polis tarafından gözaltına alındığını ve başkent Tahran'daki bir hapishanede tutulduğunu söyledi.
Birleşik Krallık'ın kamu yayımcısı BBC'ye konuşan Salamanca, Sanchez'le en son 2 Ekim'de haberleştiğini, kendisine İran'da katılmak istediğini fakat son anda planlarının değiştiğini belirtti.
İspanya Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçilikte çalışan görevlilerin İranlı yetkililerle görüştüğünü ve şimdilik daha fazla bilgi paylaşamayacaklarını bildirdi. Gözaltıyla ilgiliyse açıklama yapılmadı.
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