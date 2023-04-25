İsrail askeri, Özgecan Mutlu'yu gözaltına aldı

Özgecan Mutlu, Mescid-i Aksa'nın avlusunda kitap okurken İşgalci İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

Fanatik Yahudi işgalciler sabah saatlerinde işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi koruması altında baskın düzenledi.

İsrail polisi, fanatik Yahudileri gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya aldı.

Arkadaşlarının aktardığına göre Özgecan Mutlu, fanatik Yahudi işgalcilerin baskını sırasında Aksa içindeki Rahmet Mescidi yakınlarında Kur'an-ı Kerim okuyordu.

Katil İsrail polisi, Mutlu'yu oradan uzaklaştırmak için Türk kadının çantasını aldı.

Polis elinde çantayla, Aksa'nın Esbat Kapısı'na doğru ilerleyerek Mutlu'yu dışarı çıkarmaya çalıştı.

Bir süre çantasının peşinden giden Mutlu, daha sonra Aksa'nın içine geri gelmeye çalıştığı sırada birkaç polis memuru tarafından gözaltına alınarak Aksa dışına çıkarıldı.