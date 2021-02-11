İsrail askerleri Filistinli tutuklunun evini havaya uçurdu

İsrail askerleri bir Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü gerekçesiyle tutukladığı Filistinlinin işgal altındaki Şeria'nın batısındaki bulunan evini patlatarak kullanılmaz hale getirdi.

İsrail güçleri, Filistinli tutuklu Muhammed Muravvah Kabha’nın evini yıkmak için Şeria'nın batısındaki Cenin kentine bağlı Tura beldesine baskın düzenledi.

Kabha’nın evini öğle saatlerinden itibaren kuşatma altına alan İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermi kullandı.

Beldede yaşanan olaylarda şu ana kadar yaralanan olmazken, İsrail güçleri Kabha’nın evini, altına yerleştirdiği patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail makamları tutuklu Kabha’yı, 20 Aralık 2020’de işgal altındaki Şeria'nın batısında Yahudi bir yerleşimciyi öldürmekle suçluyor.

İsrail'in, saldırı düzenlediği iddia edilen Filistinlilerin evlerini yıkması, insan hakları örgütleri tarafından "toplu cezalandırma" anlamına geldiği için yoğun şekilde eleştiriliyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 220 bin, Şeria'nın batısında ise yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 09:44