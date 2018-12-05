İsrail askerleri Lübnan sınırında, UNIFIL ekip gönderiyor

İsrail’in Hizbullah örgütüne ait olduğunu söylediği tünelleri ortaya çıkarmak ve imha etmek için dün sabah Lübnan sınırında başlattığı operasyon devam ediyor.

İsrail’in Lübnan sınırında başlattığı ve “Kuzey Kalkanı” ismi verilen operasyon ikinci gününe girdi.

Lübnan sınırında devam eden operasyonda İsrail'e ait çok sayıda iş makinesinin kazı çalışması yaptığı gözlendi.

İsrail askerleri operasyonun devam ettiği sınıra yakın bölgelere gazeteciler dahil kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.

Operasyonun devam ettiği bölgelerinden biri olan İsrail’in Lübnan sınırındaki Metula beldesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus, Kuzey Kalkanının amacının Hizbullah’a ait olduğunu dile getirdiği ve Lübnan tarafından başlayıp İsrail topraklarının içlerine kadar ulaşan söz konusu tünellerin tespit edilip imha edilmesi olduğunu aktardı.

Conricus, şu ana kadar bir tüneli ortaya çıkardıklarını ve bu tünelin imha edilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtirken, yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğunu söylediği tünelin 40 metre İsrail topraklarının içerisine kadar ulaştığını dile getirdi.

Hizbullah’ın bu tünelleri Lübnan’dan İsrail'e saldırı düzenlemek için kazdığını ileri süren Conricus, “Bu tünelleri kazarak onlar (Hizbullah) İsrail’in egemenliğini ve Birleşmiş Milletler’in 1701 sayılı kararını ihlal etti.” cümlesini kurdu.

Operasyonun sınırın farklı bölgede devam ettiğini dile getiren Conricus, Kuzey Kalkanının İsrail sınırları içerisinde düzenlendiğini kaydetti.

Bölgede Hizbullah’a ait birkaç tünelin olduğundan haberdar olduklarını ve bu tünelleri bularak imha edeceklerini dile getiren Conricus, “Operasyonun ne kadar süreceğine ilişkin bir takvim yok. Gerekli sonuçları elde etmek için tamamlamamız gereken bir misyon var. Bu misyondaki amaç Hizbullah’a ait tüm tünelleri bulup ortaya çıkarmak ve imha etmek.” ifadelerini kullandı.

UNIFIL ekip gönderiyor

Öte yandan, Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL), Lübnan-İsrail sınırında "Hizbullah'a ait tünellerin olduğuna" dair iddiaları araştırmak üzere İsrail'e bir ekip göndereceği bildirildi.

İki ülkenin sınırında yer alan Rasu'n-Nakura bölgesinde Lübnan ve İsrail ordusundan yetkililer ile UNIFIL Komutanı General Stefano Del Col arasında gerçekleştirilen üçlü toplantının ardından UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu toplantının daha önceden planlanan rutin buluşma olduğu belirtildi.

Toplantıda İsrail'in sınır bölgesindeki tünelleri arama çalışmalarının ele alındığı aktarılan açıklamada, "Hizbullah'a ait tünellerin olduğuna" dair iddiaları araştırması için UNIFIL'den bir ekibin yarın İsrail'e gideceği vurgulandı.

Açıklamada, UNIFIL'in Lübnan ve İsrail ordu yetkilileri ile gerçekleştirdiği üçlü toplantının yanı sıra taraflarla sürdürdüğü koordinasyon mekanizmalarının, bölgede olabilecek gerginliklerin önüne geçme konusunda etkili olduğu dile getirildi.

Taraflara, durumu olumsuz etkileyebilecek tek taraflı eylemlerden uzak durma çağrısında bulunan Del Col, şunları kaydetti:

"Toplantıda, UNIFIL'in olayı araştırmak üzere 6 Aralık'ta İsrail'e teknik bir ekip gönderilmesi konusunda mutabakata varıldı. Tüm tarafların, küçük bir olayın hızlıca tehlikeli ve istenmeyen sonuçlar doğurabileceğinin farkında olması gerekiyor."

İsrail ordusundan salı günü yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde "Hizbullah'a ait tüneller" bulunduğu öne sürülerek bu tünelleri imha etmek için Lübnan sınırında operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Operasyonun "günlerce" sürebileceği ve İsrail topraklarında sınırlı kalacağı kaydedilen açıklamada, "Sınır ötesi saldırılar için kazılan bu tüneller İsrail ordusu tarafından faaliyete geçmeden ve İsrailli sivillerin güvenliğine tehdit olmadan önce tespit edilmiştir. Bu olay İsrail'in egemenliğinin ciddi şekilde ihlalidir." ifadelerine yer verilmişti.

UNIFIL'in kuruluşu

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti.

Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine, İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetine ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden kurması için yardım etmek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.