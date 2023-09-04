İsrail, Bahreyn'da büyükelçilik açtı

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bahreyn'de, ülkesinin Manama Büyükelçiliğinin açılışını yaptı.



İsrail Dışişleri Bakanlığına bağlı "IsraelArabic"in sosyal medya plaftormu X sayfasından yaptığı açıklamada, Cohen'in bugün, ülkesinin Manama Büyükelçiliği binasının resmi açılışını gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani'nin de hazır bulunduğu açılışta Cohen'in, Yahudilerin ev ve işyeri açılışlarında uygulayageldiği bir gelenek olan "mezuza"yı (Musevilerin evinin giriş kapısının sağ pervazına yerleştirdiği ve içinde Tevrat'tan metinler bulunan kutucuk) elçilik binasının girişine astığı ifade edildi.

COHEN, BAHREYN VELİAHT PRENSİYLE GÖRÜŞTÜ

Bahreyn ziyareti kapsamında yetkililerle de bir araya gelen Cohen, bu kapsamda Veliaht Prens Selman bin Hamed Al Halife ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını, sosyal medya platformu X'ten paylaştı.

Cohen, "Veliaht Prens Al Halife ile bir araya geldim. Bölgesel zorlukları, iki ülkenin terörle mücadele konusundaki kararlılığını ve serbest ticaret anlaşmasının desteklenmesini ve İsrail ve Bahreynli gençler arasında işbirliği projelerini görüştük." ifadesini kullandı.

Cohen, Orta Doğu'nun çehresini değiştiren ve bölge halklarının refah ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunan Abraham anlaşmalarını desteklemesinden ötürü Veliaht Prense teşekkürlerini sunduğunu kaydetti.

İsrailli Bakan ayrıca, Tel Aviv yönetiminin, normalleşme ve barış çemberini tüm bölge ülkelerini kapsayacak şekilde genişletmeyi arzuladığını dile getirdi.

Cohen, sayfasında görüşmeye dair fotoğraf da paylaştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, beraberinde siyasetçi ve ekonomistlerden oluşan bir heyetle dün Bahreyn'e gitmişti. Ziyaret, İsrail Dışişleri Bakanının, Abraham anlaşmalarının imzalandığı ülkelerden birine (Bahreyn, BAE, Fas, Sudan) gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Hartum yönetimi de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.