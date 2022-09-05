İsrail Başbakanı: ABD, İran’ın nükleer anlaşmasıyla ilgili çekincelerimizi dikkate aldı

Lapid bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Size geçmişi hatırlatıyorum. 2015’te İsrail’in ABD yönetimiyle gereksiz bir çatışmada ısrar etmesi tam bir başarısızlıktı. ABD’liler bizi dinlemeyi bıraktı. İlişkiler zarar gördü, onlar da gidip kötü bir anlaşma imzaladılar” ifadelerini kullandı.

Başbakan konuya ilişkin açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Doğru politika, geçtiğimiz yıl yürüttüğümüz politikadır. Bir kırılmaya yol açmadan baskıyı sürdürmek, güvenilir istihbarat sunmak, ABD ile özel ilişkileri bozmadan sürecin bir parçası olmak. ABD hükümetine sunduğumuz çekinceler dikkate alındı. Ayrıca diğer ortaklarla konuştuk ve İranlıların yapmaları gereken talepleri sunduk.”

Tahran ve Washington arasında 16 ay süren dolaylı görüşmelerden sonra, İran ile Batılı güçler arasındaki nükleer anlaşmayı canlandırmaya yönelik çabalar sekteye uğradı, iki taraf karşılıklı olarak suçlamalarda bulundu ve Tahran müzakerelerin çökme olasılığı ile karşı karşıya kaldı.

Üst düzey bir İranlı savunma yetkilisinin dün yaptığı açıklamaya göre İran, İsrail ve ABD ile artan gerilimin ortasında olası herhangi bir dış saldırıyı engellemek için 51 şehir ve kasabasını sivil savunma sistemleriyle donattı.

Kaynak: Şarku’l Avsat