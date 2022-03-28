İsrail Başbakanı Bennett koronavirüse yakalandı
İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Ortadoğu 28.03.2022, 09:42
Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Naftali Bennett Kovid'e yakalandı. Durumu iyi. Çalışmalarına ikamet ettiği yerden devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Bennett'in bugün Savunma ve İçişleri Bakanlarının yanı sıra İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı ile ülkede son gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı düzenleyeceği kaydedildi.
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