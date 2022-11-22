İsrail basını Katar'daki Dünya Kupası'nda Filistin bayraklarıyla protesto edildi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Dünya Kupası için Katar'a giden İsrail televizyonlarının yayınları sırasında taraftarların Filistin bayrakları açarak kadraja girmesi dikkati çekti.

Turnuvanın ev sahibi Katar ve Arap dünyasından taraftarların, kendilerine mikrofon uzatan basının İsrailli olduğunu öğrendikten sonra yayına katılmayı reddettiği görüldü.

İsrailli televizyona konuşan Mısırlı taraftarların da İsrailli muhabir canlı yayındayken "Filistin çok yaşa" dediği görüntülere yansıdı.

Dünya Kupası'nın tema şarkılarından birini seslendiren Kolombiyalı şarkıcı Maluma'nın İsrail televizyonuna tepkisi de gündem oldu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun yayınına katılan Maluma'ya Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'ın "insan hakları siciline ilişkin iddialara rağmen turnuvaya katılması" soruldu.

Katar'daki sorunları kendisinin çözmesinin mümkün olmadığını ve "futbol şöleninin keyfini çıkarmak" için buraya geldiğini söyleyen Maluma, aynı sorunun tekrar sorulması üzerine İsrail televizyonunun canlı yayınını terk etti.

İsrailli Milletvekili Ofer Cassif de Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Katar'daki insan haklarına ilişkin eleştiriler yönelten İsrailli gazetecileri ikiyüzlülükle suçlamıştı.

Cassif, "Bu gazetecilerin sözlerinde büyük münafıklık var. Bu yaşadığımız yerde bir halk (Filistinliler) var sert ve katil bir işgalin gölgesi altında yere serilmiş. Dışarıda savaşmaktan önce gelin burada insan hakları için savaşın." demişti.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail vatandaşlarının Dünya Kupası'na katılmak için ilk kez Katar’a doğrudan uçabileceklerini ve Doha’da geçici diplomatik ofis açtıklarını duyurmuştu.

Diplomatik ofisin, turnuva dolayısıyla Katar'a giden İsrail vatandaşlarına konsolosluk hizmetleri sağlamak için fiziki olarak bu ülkede bulunacağı belirtilmişti.

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak.