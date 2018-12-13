İsrail Batı Şeria'da 24 saatte 4 Filistinliyi şehit etti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde son 24 saatte Filistinlilere ateş açması sonucu 4 kişinin şehit olduğunu, 69 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakanlık, hayatını kaybeden kişilerin isimlerinin Eşraf Nalva, Saleh Al Barghouti, Majd Mtir ve Hamdan Alarda olduğunu açıkladı. Batı Şeria'nın birçok bölgesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri, Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi. Bölgedeki tansiyon artarken yaşanan çatışmalar sonucu İsrail, Ramallah kentini giriş çıkışa kapattı. BM'den uyarı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son günlerde tırmanan gerginlikten endişe duyduğunu belirterek, tüm şiddet ve terör eylemlerini kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres İsrail ve Filistinlilere gerginliğin önlenmesi için birlikte çalışılması çağrısı yaptı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son günlerde tırmanan gerginliğin endişe verici olduğunu ifade eden Guterres, özellikle sivillere yönelik tüm şiddet ve terör eylemlerini kınadı.

Guterres, siyasi, dini ve toplum liderlerine şiddete ve şiddeti teşvik edenlere karşı net bir tutum sergilemesi çağrısı da yaptı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında bulunan Ofra Yahudi yerleşim birimi çevresinde pazar günü bir durakta bekleyen Yahudi yerleşimcilerin üzerine ateş açılması sonucu 6 İsrailli yaralandı.

Olayın ardından İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği operasyonları artırdı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da evlere ve ticari alanlara baskın düzenleyerek onlarca Filistinliyi gözaltına aldı.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2018, 00:49