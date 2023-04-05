İsrail bu gece de baskın düzenledi

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ndeki Müslümanlara müdahale etti.

İsrail polisi bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'nin etrafını sardı.

Mabede giren polis içeri ses bombası attı.

Mescidin içindeki Filistinlilere kauçuk mermilerle müdahale edildi. Kıble Mescidi'ne sığınanlar copla darbedildi.

Savaş alanına dönen mescidin içinde büyük bir panik havası yaşandı.