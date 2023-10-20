İsrail büyükelçiliğini ateşe verdiler

İsrail ile ilişkilerini yeni normalleştiren Bahreyn'de büyükelçilik binası ateşe verildi.

Ortadoğu 20.10.2023, 08:50
İsrail büyükelçiliğini ateşe verdiler

Hamas'ın başlattığı saldırılardan önce İsrail ile normalleşen ülkeler arasında yer alan Bahreyn'de halk ayağa kalktı. 

Bahreyn'de bulunan İsrail büyükelçiliği binası göstericiler tarafından ateşe verildi. 

İsrail devlet televizyonu KAN'ın internet sitesinde yer alan haberde, İsrail'in, Bahreyn'in başkenti Manama'daki büyükelçiliğinin de aralarında bulunduğu Orta Doğu'daki bazı elçilikleri boşalttığı belirtilmişti.

#Bahreyn
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