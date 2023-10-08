İsrail'de can kaybı sayısı giderek artıyor
Hamas ile İsrail arasında patlak veren savaşta şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü en az 1600 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda yaralanan İsraillilerin sayısının 1590'a yükseldiği bildirildi.
İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'da yer alan habere göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" isimli saldırıda yaralı sayısı arttı.
Saldırıda yaralananların sayısının 1590'a çıktığı aktarılan haberde, en az 300 kişinin hayatını kaybettiği yinelendi.
Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, yaralılardan bazılarının durumunun çok ağır olduğu kaydedildi.
İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Nahal Tugayı Komutanı Yonatan Steinberg'in (42), Gazze sınırındaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı yakınında Filistinli gruplarla yaşanan çatışmada yaşamını yitirdiği bildirildi.
İsrail basınında daha önce saldırılarda 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100'ü geçtiği duyurulmuştu.
- NE OLMUŞTU?
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiği, 1697 kişinin yaralandığı belirtilmişti.