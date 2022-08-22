İsrail'de casus yazılım Pegasus'u üreten şirketin CEO'su istifa etti

İsrail'in "The Times of Israel" gazetesinde yer alan haberde, "NSO Group, şirketin CEO'su Shalev Hulio'nun istifa ettiğini ve şirketin operasyon direktörü Yaron Shohat'ın geçici olarak Hulio'nun görevini yürüteceğini duyurdu." ifadelerine yer verildi.

Habere göre ayrıca, ismi açıklanmayan bir şirket yetkilisi, NSO Group'un yeniden yapılanma sürecine girdiğini ve bu çerçevede şirket çalışanlarının yüzde 13'ünü teşkil eden 100 çalışanın işten çıkarılacağını aktardı.

İsrail'in "Walla" haber sitesinde, 25 Ocak'ta yer alan haberde, şirketin Hulio'dan önceki CEO'su Asher Levy'in de istifa ettiği belirtilmişti.

Pegasus casus yazılımı

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesi, ses kaydı alınması, e-postaların takip edilmesi ve telefonlardan fotoğraf çekilmesi gibi casusluk faaliyetleri için dünyanın dört bir yanında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.