İsrail'de koalisyon hükümeti kurma maraton başlıyor

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken genel seçimin ardından yeni koalisyon hükümeti kurulmasına yönelik maraton pazartesi başlıyor.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 15-16 Nisan'da meclise girmeyi başaran tüm parti liderleriyle görüşecek.

Her parti lideriyle ayrı ayrı görüşecek olan Rivlin, bir araya geleceği kişilere, hangi liderin Başbakanlığında kurulacak koalisyona destek vereceğini soracak.

Rivlin, tüm partilerin görüşlerini aldıktan sonra hangi liderin koalisyon hükümetini kurmaya daha yakın olduğuna hükmederek, görevi o kişiye verecek.

- Koalisyon hükümetini kurmaya Netanyahu daha yakın

Kesin olmayan sonuçlara göre Netanyahu'nun partisi Likud, 36 milletvekili çıkararak seçim yarışını önde tamamladı. Ayrıca Likud'un başını çektiği sağ partiler 120 sandalyeli meclise 65 milletvekili sokarak çoğunluğu elinde bulunduruyor.

Buna ek olarak sağ partilerin seçimlerde ikinci olan Netanyahu'nun rakibi ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın Başbakanlığındaki koalisyon hükümetine sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Tüm bu nedenlerden dolayı Rivlin'in koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'ya vermesi bekleniyor.

Koalisyon hükümeti kurmak için en az 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle de İsrail Başbakanının sağ partilerden oluşan bir koalisyon hükümeti kurmak için en az 4 partinin desteğini alması gerekiyor. Netanyahu'nun söz konusu partilerle yapacağı güç paylaşımı pazarlıklarının ardından koalisyon hükümetini kurması öngörülüyor.

Ancak Savunma Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı gibi önemli koltukların paylaşımında pürüz çıkması halinde Netanyahu'nun işinin zorlaşacağı ifade ediliyor.

Yasalar gereği Cumhurbaşkanınca koalisyonu kurmakla görevlendirilen liderin, 28 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor. Ancak koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirilen parti liderine, talep etmesi halinde 2 hafta ek süre verilebiliyor.

Söz konusu parti lideri verilen ek sürede de koalisyon hükümetini kurmayı başaramazsa, Cumhurbaşkanı koalisyon hükümetini kurmaya aday diğer parti liderini görevlendiriyor.

Bu lider de 28 gün içerisinde koalisyon hükümetini kurmayı başaramazsa genel seçimler tekrarlanıyor.

Kesin olmayan sonuçlara göre İsrail'de 9 Nisan'da yapılan genel seçimlerde Netanyahu'nun partisi 36, Mavi-Beyaz İttifakı 35 milletvekili çıkardı. Bu iki parti arasında geçen kıran kırana seçim yarışında 9 parti daha meclise girmeye hak kazandı.