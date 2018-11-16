İsrail'de partiler uzlaşamadı, seçime gidiliyor

Netanyahu ile Yahudi Evi Partisi lideri ve Eğitim Bakanı Naftali Bennett arasındaki görüşmede uzlaşma sağlanamadı. İsrail seçime gidiyor. Seçim tarihi Pazar günü duyurulacak.

Yahudi Evi Partisi, liderleri Naftali Bennett'in Avigdor Liberman'ın istifasının ardından boşalan savunma bakanlığına getirilmemesi halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyon hükümetinden çekilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Koalisyonu bozarız denmişti

Açıklamasında Moale, "Savunma bakanlığını Naftali Bennett ve partisi Yahudi Evi'ne vermenin zamanı geldi. Eğer Bennett bu göreve getirilmezse partimiz koalisyon hükümetinin parçası olmaya devam etmeyecek." ifadelerini kullanarak Netanyahu üzerinde baskı kuracaklarının sinyalini vermişti.

Bennet'in partisinin meclisteki gücü

Mecliste 8 sandalyeye sahip Naftali Bennet'in partisi, Netanyahu liderliğindeki 6 partili koalisyonun önemli ortaklarından biri. Liberman'ın istifasının ardından koalisyon hükümetinin geleceği tartışılırken, Bennett'in partisinin koalisyondan çekilmesi halinde Netanyahu liderliğindeki hükümetin milletvekili sayısı mecliste güvenoyu için gerekli 61 sandalyenin altına düşecek.

Liberman istifa etmişti

Savunma Bakanı Avigdor Liberman, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gerginliğin ardından İsrail ile Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkesi eleştirerek, bugün görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi mecliste 5 sandalyeye sahip.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yürüttüğü ve İsrail Evimiz'in de ortakları arasında yer aldığı 6 partili koalisyon hükümetinin 66 milletvekili bulunuyordu.

Liberman'ın istifasıyla 120 sandalyeli İsrail meclisinde koalisyon hükümetinin güvenoyu alabilmesi için gerekli milletvekili sayısı olan 61'e düştü.

Savunma Bakanı'nın istifasıyla Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin tehlikeye girebileceği ve İsrail'de erken seçimin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Aşırı sağcı siyasetçi Avigdor Liberman, 2016’da Savunma Bakanlığı görevine getirilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2018, 17:01