İsrail'de savaş hükümeti kuruldu

İsrail ile Hamas arasındaki savaş, Netanyahu için yeni bir fırsat doğurdu. Ülkesinde istenmeyen ve uzun süredir protesto edilen Netanyahu, savaş sonrasında diğer partilerin de dahil olduğu bir "savaş hükümeti" kurulması için harekete geçti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'ın sabah erken saatlerde Tel Aviv'deki İsrail ordu karargahında bir araya gelmesinin ardından "acil durum hükümeti" kuruldu.

Yarım saat süren toplantı sonrasında alınan kararla birlikte Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi ve Ulusal Birlik partilerini temsil eden hukuçular detayları görüşmek üzere toplantıya devam etti.

Anlaşmanın bir parçası olarak Gantz ve diğer parti üyesi Gadi Eisenkot bakan olarak yemin edecek ve Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile birlikte bir savaş kabinesine katılacak.

SAVAŞ SONRASINDA ACİL DURUM HÜKÜMETİ ÇAĞRILARI VARDI

Netanyahu'nun Cumartesi günü İsrail'e düzenlediği büyük saldırının ardından Hamas'a savaş ilan etmesinden bu yana İsrail'de acil durum hükümeti kurulması yönünde yaygın bir çağrı vardı.

Gantz'ın hemen ardından muhalefet lideri Yair Lapid ve Yisrael Beyteny lideri Avigdor Liberman da bir acil durum hükümetine katılmaya hazır olduklarını açıkladılar. Koalisyon üyeleri de bu hamleyi desteklediklerini ifade ettiler.

Netanyahu ve Gantz son birkaç gün içinde acil durum hükümetinin ayrıntılarını görüşmek üzere çok sayıda toplantı yaptı ancak beş gün geçmesine rağmen istenilen bir hükümet kurulamadı.

Gantz tarafından önerilen ve Netanyahu, Gallant ve diğer iki koalisyon temsilcisinin yanı sıra her ikisi de eski İsrail ordu genelkurmay başkanları olan Gantz ve Eisenkot'un yer alacağı bir "savaş kabinesi" tartışma noktalarından birini oluşturuyor.

Gantz'ın planı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i dışarıda bırakıyor ki bu da Gadi Eisenkot'un itiraz ettiği bir hamle.