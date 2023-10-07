İsrail'den bilançoyla ilgili ilk açıklama

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırılarda 22 İsrailli öldü, 70'ten fazla kişi ağır yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 22 İsraillinin öldüğünü ve 70'ten fazla ağır yaralı olduğunu duyurdu.

Kızıl Davut Yıldızı, İsraillileri kan bağışlamaya çağırdı.

Kassam Tugayları bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

"Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurmuştu.