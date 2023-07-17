İsrail'den Fas'ı memnun edecek Batı Sahra kararı

İsrail'in, Fas'ın Batı Sahra bölgesindeki egemenliğini tanıma kararı aldığı belirtildi.

Fas Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fas Kralı 6. Muhammed'e bir mesaj gönderdi.

Netanyahu, mesajında, İsrail'in, Fas'ın Batı Sahra toprakları üzerindeki egemenliğini tanıma kararı aldığını duyurdu.

Ülkesinin bu tutumunun İsrail hükümetinin ilgili tüm eylem ve belgelerinde somutlaştırılacağını vurgulayan Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in üyesi olduğu bölgesel ve uluslararası kuruluşlar ile İsrail'in diplomatik ilişki içinde olduğu tüm ülkelerin bu karardan haberdar edileceğini kaydetti.

Netanyahu, İsrail'in bu kararı pekiştirme çerçevesinde Fas'ın güney kesimindeki Dakhla kentinde bir konsolosluk açmayı düşündüğünü de paylaştı.

Kraliyet Divanı'nın açıklamasında, mesajın Kral 6. Muhammed'e nasıl veya kim tarafından iletildiği belirtilmezken, konuya ilişkin İsrail'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, 3 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesinin normalleşme anlaşmaları imzaladığı Arap ülkelerini ABD himayesinde bir araya getirecek ve Fas'ta düzenlenmesi planlanan 2. Necef (Negev) Zirvesinde, Rabat'ın Batı Sahra bölgesindeki egemenliğini tanıma kararını vereceklerini belirtmişti.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

ABD, Başkan Donald Trump döneminde Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya varılması üzerine Washington'ın Batı Sahra'da Fas'ın egemenliğini tanıdığını duyurmuştu.