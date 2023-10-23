İsrail'den haklı bir böbürlenme: Bizi kimse durduramaz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, "Gazze'ye yönelik kara harekatının" aylarca sürebileceğini belirtirken, "İsrail ordusunu durdurabilecek bir güç yok" dedi.

İsrail'in 7 Ekim'de Hamas baskınını bahane ederek Gazze'de başlattığı sivil katliam devam ederken, kara harekatı için de son hazırlıklar yapılıyor.

Gazze sınırı yakınlarında "Hava Kuvvetleri Harekat Komutanlığı" toplantısında konuşan İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Gazze'ye yönelik kara harekatının aylarca sürebileceğini belirterek şunları söyledi:

İsrail ordusunu durdurabilecek hiçbir şey yok. Manevranın (İsrail'in Gazze saldırılarına verdiği isim) operasyonel yönü, hava kabiliyeti ve kara harekatından oluşuyor. Gazze'deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak.