İsrail'den işgal konutlarını artırma vaadi

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, hükümetin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yerleşim birimlerinde inşaat faaliyetlerini yoğunlaştıracağını belirtti.

Smotrich, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde düzenlenen ve iki İsrailli yerleşimcinin öldüğü silahlı saldırının akabinde eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X’ten yazılı açıklama yaptı.

Saldırıyı kınayan Smotrich, İsrail ordusunun Batı Şeria'da operasyonlarına devam etmesi ve güvenliği sağlaması gerektiğini kaydetti.

Smotrich, hükümetin ise bu süreçte Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde inşaat çalışmalarını yoğunlaştıracağını ifade etti.

Peace Now (Şimdi Barış) adlı İsrailli sivil toplum kuruluşunun dün yayımlanan raporunda, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimler için 190 milyon dolar tahsis etmeyi planladığı bilgisine yer verilmişti.

Batı Şeria’nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde 19 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırıda iki İsrailli yerleşimci ölmüştü.