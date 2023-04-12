İsrail'den Mescid-i Aksa'da geri adım

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya girişinin Ramazan Bayramı’na kadar yasaklandığı duyuruldu.

İsrail-Filistin arasındaki gerilim Ramazan ayında da devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya girişini Ramazan Bayramı’na kadar yasaklandığı duyuruldu.

Söz konusu yasağın yarından itibaren geçerli olacağı aktarılan açıklamada, yasağın Ramazan Bayramı’na kadar devam edeceği ifade edildi. Yasak kararının, Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Şin Bet Başkanı Ronen Bar ve Emniyet Müdürü Kobi Shabtai tarafından oybirliğiyle önerildiği belirtildi.

TÜM TEDBİRLERİN ALINMASI TALİMATI VERİLDİ

Başbakan Netanyahu’nun ayrıca, yarın Hamursuz Bayramı'nın bitişini kutlamak için Mescid-i Aksa'nın bitişiğindeki Ağlama Duvarı'na gidecek olan Yahudilerin güvenliğinin sağlanması için tüm gerekli tedbirlerin alınması talimatı verdiği açıklandı.

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir yaptığı açıklamada, karara tepki göstererek, kararı güvenlik durumunu daha da kötüleştirme riski taşıyan ciddi bir hata olarak nitelendirdi. Ben Gvir, "Bu, Yahudileri öldürmeye yönelik kitlesel gösteriler için verimli bir zemin oluşturacak ve hatta Ağlama Duvarı’nda ibadet edenlere taşların atılacağı bir senaryoya imkan tanıyacak. Terörizm bize saldırdığında, teslim olmamak için muazzam bir güçle karşılık vermeliyiz" dedi.