İsrail'den Suriye'de sıra dışı tahliye

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Suriye'de güney cephesinde dengeler değişirken, bu sabah sıra dışı bir tahliye gerçekleşti.

Muhaliflerin kurtarma ekibi olan Beyaz Baretliler, İsrail tarafından çatışma bölgesinden çıkarılarak gizlice tahliye edildi. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, talebin ABD ve Avrupa ülkelerinden geldiğini duyurdu



Yaklaşık 800 kişi, önce İsrail-Suriye sınırından geçirildi ve daha sonra da Ürdün'e aktarıldı. Söz konusu 800 kişi, üç ay içerisinde yerleşmeleri için İngiltere, Almanya ve Kanada'nın aralarında olduğu ülkelere gönderilecek.

Yerel kaynaklar, İsrail ordu birliklerinin tahliye operasyonunu gece yarısı gerçekleştirdiğini ve bölgeye medyanın sokulmadığını aktarıyor.

'BEYAZ BARETLİLER' NOBEL'E ADAY GÖSTERİLMİŞLERDİ

Resmi adı Suriye Sivil Savunma olan grup, 2013 yılında kurtarma faaliyetlerine gönüllü olarak başladı. 2016 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Beyaz Baretliler, beklendiği gibi Beşşar Esed ve Rusya tarafından 'terörist' olarak adlandırılıyor.

Suriye genelinde yaklaşık 3 bin üyesi bulunan Beyaz Baretliler, çatışma bölgelerinde 200 gönüllüsünü kaybetti.