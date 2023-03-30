İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
İsrail bir kez daha Suriye'de bazı hedefleri hava saldırısıyla vurdu. Saldırıda 2 Suriye askeri yaralandı.
İsrail'in Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Saldırılarda başkent Şam hedef alındı.
Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saat 01.20 sıralarında düşman İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden Şam yakınlarındaki birkaç mevziyi hedef alan hava saldırısı gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.
Saldırıların hedefleri hakkında bilgi verilmezken, 2 askerin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
Bakanlık, Suriye'nin hava savunma sistemlerinin birkaç füzeyi engellediğini de sözlerine ekledi.
Geçen ay İsrail'in Şam'da devlet güvenlik kurumlarının bulunduğu bir bölgeye düzenlediği hava saldırısında 15 kişi hayatını kaybetmişti.
Geçen hafta ise İsrail uçakları, Halep Havalimanı yakınlarındaki bir cephaneliği vurmuştu.