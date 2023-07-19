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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

Suriye basını, İsrail savaş uçaklarının Şam'a hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

Ortadoğu 19.07.2023, 08:56
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

Suriye devlet medyası SANA, İsrail'in hava saldırılarıyla 00.00 sularında başkent Şam vurduğunu duyurdu.

SANA, Suriye'nin hava savunma sisteminin füzelerin çoğunu düşürdüğünü bildirdi.

Askeri kaynaklara dayandırılan açıklamada, hava saldırılarında 2 askerin yaralandığı bazı yerleşim yerlerinin zarar gördüğü belirtildi.

İsrail'den söz konusu saldırı iddialarına ilişkin açıklama yapılmadı.

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