İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
Suriye basını, İsrail savaş uçaklarının Şam'a hava saldırısı düzenlediğini duyurdu
Ortadoğu 19.07.2023, 08:56
Suriye devlet medyası SANA, İsrail'in hava saldırılarıyla 00.00 sularında başkent Şam vurduğunu duyurdu.
SANA, Suriye'nin hava savunma sisteminin füzelerin çoğunu düşürdüğünü bildirdi.
Askeri kaynaklara dayandırılan açıklamada, hava saldırılarında 2 askerin yaralandığı bazı yerleşim yerlerinin zarar gördüğü belirtildi.
İsrail'den söz konusu saldırı iddialarına ilişkin açıklama yapılmadı.
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