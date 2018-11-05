İsrail dünyaca ünlü yazarı gözaltına aldı

Filistin asıllı ABD'li yazar Susan Abdulhawa, edebiyat festivali için gittiği Filistin'de İsrail işgal güçlerince gözaltına alındı. İsrailli yetkililer, Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Abdulhawa'nın sınır dışı edileceğini açıkladı.

'Cenin Sabahları' eserleri ile tanınan Abdulhawa, romanlarında İsrail işgalinin ve zulmünü konu alıyor.

Abdulhawa, daha önce hem Kudüs'te hem de Batı Şeria'daki edebiyat festivalleri için Filistin'e gelmişti.

İsrailli kaynaklar, ünlü edebiyatçının 'Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi' olarak bilinen BDS Hareketi'ne destek verdiği için Filistin'e girişinin engellendiğini belirtiyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net