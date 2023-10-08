İsrail'e giren Hamaslılara ne oldu? Açıklama geldi

Hamas ile İsrail arasında yaşanan savaş devam ederken en çok merak edilen konulardan birine dair açıklama geldi. İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklara girerek eylemler gerçekleştiren Hamas üyelerinin akıbeti merak ediliyordu.

İSRAİL'E GİREN HAMAS ÜYELERİNE NE OLDU?

Filistinli Hamas hareketi, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresindeki 7 ayrı İsrail noktasında silahlı unsurlarına savaşçı ve mühimmat takviyesi yaptığını duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamaya göre, Filistinli silahlı güçler gece ve sabah saatlerinde İsrail içindeki bölgelere sızmaya devam etti. Grup, İsrail yerleşim alanları Ofakim, Sderot, Yad Mordechai, Kfar Aza, Be'eri, Yeted ve Kissufim'deki Filistinli silahlı unsurların mühimmat ve ek güçlerle takviye edildiğini ve çatışmaların devam ettiğini açıkladı.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı isimli saldırının ilk gününde aralarında yüksek rütbeli isimlerin de yer aldığı 30 polis personeli öldü.

SDEROT KENTİ 100 ROKETLE VURULDU

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sderot'un 100 roketle vurulduğunu belirten Ebu Ubeyde, İsrail'e yeni sızma girişimleri olduğunu, sahadaki gruplara takviye yapılmasına ek olarak, sahadaki güçlerin yenileriyle değiştirildiğini ifade etti.

Ebu Ubeyde, saldırıların devam edeceğini belirterek, "tüm halka ve ümmete bu mücadeleye katılma" çağrısında bulundu.

Kassam Tugayları aynı konuya ilişkin yaptığı kısa açıklamada, "bu gece ve sabah saatlerinde işgal altındaki topraklardaki çok sayıda bölgede yer alan birliklerine güç ve teçhizat takviyesi için sızma operasyonları gerçekleştirildiği, bunlar arasında Refah eksenindeki Sufa, Kibbutz Sufa, Holit, Yated bölgelerinin bulunduğunu" aktardı.

Kassam Tugayları bir diğer açıklamada, İsrail'in Gazze'de sivillere ait evleri hedef almasına tepki olarak Sderot yerleşim birimine 100 roket atıldığını ifade etti.

İSRAİL TARAFINDA CAN KAYBI 350'YE YÜKSELDİ

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre, saldırılarda ölenlerin sayısı 350'ye çıktı.

Yaralananların sayısının ise 19'u kritik, 326'sı ağır olmak üzere 1864 olduğu kaydedildi.

İSRAİL BÖLGEYİ BOŞALTIYOR

Kanal 12 televizyonunun haberinde, sirenlerin sürekli çalması ve Filistinli gruplarla çatışmaların devam etmesi nedeniyle sınırda yaşayan yerleşimci İsraillilerin tahliyesine başlandığı belirtildi.

Bu kişilerin, askeri operasyonlar bitene kadar otellerde veya uzak bölgelerdeki ailelerin yanında misafir edileceği aktarıldı.

İsrail ordusu, çatışmaların yaşandığı ülkenin güneyindeki güvenlik durumu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada sınırdaki Urim, Be'eri, Nahal Oz, Netiv, Haasara ve Zikim yerleşim yerlerindeki sivillerin tahliye edildiği belirtildi.

Güvenlik operasyonunun gidişatına göre sivillerden evlerini tahliye etmelerinin istenebileceği aktarıldı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.