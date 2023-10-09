İsrail ekonomisi de vuruldu, borsa ve şekel düşüyor

İsrail Merkez Bankası sabah saatlerinde dolar/şekel kurunda yaşanan yüzde 2'lik yükselişin ardından 30 milyar dolarlık döviz satış programı açıkladı. Banka doğrudan satışların yanında SWAP mekanizmalarıyla piyasalara 15 milyar dolara kadar likidite sağlanacağını bildirdi.

İsrail Merkez Bankası, ülkenin para birimi şekeldeki sert düşüşün ardından müdahale kararı aldı. Bankadan yapılan yazılı açıklamada 30 milyar dolarlık döviz satış programının başlatılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada "Banka; önümüzdeki dönemde şekeldeki volatilitenin azaltılması ve piyasaların düzgün işleyişinin devam etmesi için gereken likiditeyi sağlamak için piyasada işlem gerçekleştirecektir" denildi.

15 MİLYAR DOLARA KADAR LİKİDİTE SAĞLAYACAK

Açıklamada 30 milyar dolarlık programın yanında İsrail Merkez Bankası'nın SWAP mekanizmaları aracılığıyla piyasalara 15 milyar dolara kadar likidite sağlayacağı bilgisi verildi.

Hafta sonu Hamas'ın saldırılarıyla başlayan çatışmalar sonrasında bu sabah dolar/şekel kurunda yaklaşık yüzde 2'lik yükseliş yaşandı.

İsrail'de dün Tel Aviv Borsası'nda gösterge TA-125 endeksi yüzde 6.7 değer kaybetti. Banka hisselerindeki düşüş yüzde 8.7'yi buldu.