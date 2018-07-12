İsrail: Esed'e bizden zarar gelmez, İran Suriye'den çıksın

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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Rusya'ya, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed'i devirmeye niyetli olmadığını ancak Rusların da İran güçlerini Suriye'den çıkmaya ikna etmesi gerektiğini söylediği bildirildi.

Reuters'ın haberine göre, üst düzey bir İsrail yetkilisi, Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu mesajı, İsrail'in sınırını ihlal eden bir Suriye insansız hava aracını vurarak düşürmesinden birkaç saat önce verdiğini söyledi.

Suriye ordusunun, 1967 yılında İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri yakınındaki operasyonlarını artırmasından bu yana İsrail ordusu yüksek hazırlık durumuna geçti.

İsrail, Esed'in Hizbullah ve İranlı müttefik güçlerinin İsrail sınırı yakınında konuşlanmasına izin vermesinden ya da Suriye ordusunun 1974 tarihli Golan'ın askeri güçlerden arındırılması anlaşmasını hiçe saymasından korkuyor.

Adının açıklanmasını istemeyen İsrail yetkilisi, "Rusların istikrarlı bir Esed rejiminden, bizim ise İran'ın Suriye'den çıkarılmasından çıkarımız var. Bunlar çatışabilir de, birbiriyle uyumlu hale de getirilebilir" dedi.

Yetkili Netanyahu'nun Moskova'da bulunduğu sırada Putin'e "Biz Esed rejimine karşı adım atmayacağız" dediğini söyledi ancak Netanyahu'nun sözcüsü David Keyes bunu yalanladı, "Biz bu iç savaşa karışmıyoruz. Bize karşı eyleme geçen herkese karşı da biz harekete geçeriz" dedi.

İsrail, Suriye'ye ait keşif maksatlı kullanılan silahsız bir insansız hava aracının dün İsrail hava sahasına girdiğini ve bir Patriot füzesiyle vurularak imha edildiğini açıkladı. İsrail yetkilisi, Rusya'nın İran güçlerinin, İsrail işgali altındaki Golan'dan uzaklaştırılması ve bu bölgeden 80 km uzakta konuşlanmaları için çaba gösterdiğini söyledi. Ancak bu, İsrail'in hem İran güçleri hem de Tahran'dan destek alan militanların tamamen bölgeden çekilmeleri talebi karşısında çok yetersiz kalıyor.

Rus yetkililer bu konuda bir açıklama yapmadılar.

Rusya, 2015 yılında Suriye iç savaşına Esed'den yana müdahil olduktan sonra, İsrail'in Suriye'deki İran ve Hizbullah güçlerine giden silah konvoylarına ya da bu güçlerin bölgedeki hareketlerine yönelik düzinelerce hava saldırısına göz yumdu.

Ancak Rusya, Esed'in hedef alınmasını istemediğini de açıkça belli ediyor.

Putin Hamaney'in başdanışmanı ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Netanyahu ile yapılan bu görüşmenin ardından, Moskova'da bir araya geldi.

Moskova'daki Novo-Ogarevo Başkanlık Rezidansı'nda gerçekleşen görüşmeye Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Yönetimi Danışmanlar Dairesi Başkanı Ali Asgar Fathi Sarbangoli ve İran’ın Moskova Büyükelçisi Mehdi Sanai de katıldı.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 01:43