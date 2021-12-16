İsrail Esed rejimine ait askeri noktalara saldırdı

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail'in, yerel saatle 00.50'de ülkenin güneyindeki rejim güçlerine ait bazı askeri noktaları hava saldırısıyla hedef aldığını iddia etti.

Bir rejim unsurunun öldüğü ileri sürülen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelere karşı koyarak çoğunu düşürdü." ifadesi yer aldı.

- İsrail'in düzenlediği öne sürülen saldırılar

Esed rejimi, İsrail'in 7 Aralık'ta Lazkiye iline, 8 Kasım'da Humus ve Tartus illerine, 4 Kasım ve 30 Ekim'de başkent Şam'a, 14 Ekim'de Humus'un Palmira (Tedmur) bölgesine, 8 Ekim'de Humus'taki T4 Hava Üssü'ne, 3 Eylül'de Şam'a, 20 Ağustos'ta başkent Şam ve Humus iline, 17 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 19 Temmuz'da Halep iline, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta Kuneytra'ya, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail'in düzenlediği ileri sürülen saldırılar, genellikle akşam veya gece saatlerinde gerçekleşiyor.