İsrail F-35 sayısını arttırdı

İsrail ordusu hava kuvvetlerince yapılan yazılı açıklamada, ABD yapımı 2 F-35 savaş uçağının, ülkenin güneyindeki Necef Çölü (Negev) bölgesinde bulunan Nevatim Hava Üssü'ne indiği ve "Altın Kartal" filosuna katıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2 yeni uçağın İsrail ordusu ile hava kuvvetlerinin operasyonel kapasitesini artıracağı kaydedildi.

İsrail, ABD'den sonra F-35 savaş uçağına sahip ilk ülke olma özelliği taşıyor. Aralık 2016'da bu uçakları hava kuvvetleri bünyesine katmaya başlayan İsrail'in şu ana kadar en az 11 uçak teslim aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA