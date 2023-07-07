İsrail Filistin direnişine karşı yeni taktikler deniyor

Siyasi analistler, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan silahlı direniş gruplarına karşı Cenin saldırıları gibi "kısa süreli ve külfetsiz" operasyonlarla yeni mücadele yolları denediğini belirtti.

Filistinli ve İsrailli uzmanlar, Tel Aviv'in 2 gün süren Cenin saldırılarında benimsediği stratejiyi ve uyguladığı taktikleri değerlendirdi.

İsrail uzmanı Filistinli siyasi analist Vedi Ebu Nassar, Cenin operasyonunun İsrail güçleri için silahlı direniş gruplarıyla mücadelede yeni bir yol çizdiğini ifade etti.

İsrail'in Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde "hızlı, kısa süreli ve noktasal baskın" yöntemini daha çok benimseyebileceğini öngören Ebu Nassar, böylece uzun süreli operasyonların yol açacağı külfetleri azaltmayı hedefleyebileceğini dile getirdi.

Ebu Nassar, bu görüşünü şöyle ayrıntılandırdı:

"İsrail, uzun süreli operasyonların durumları karmaşık hale getirebileceğini biliyor. Çünkü bu tür operasyonlar ordu saflarında ya da Filistinli sivillerde yaşanan daha fazla kayıplarla Tel Aviv'i uluslararası toplum önünde zora sokabilir. Ayrıca uzun süreli bir operasyon, Filistin'in ve Arap ülkelerinin İsrail'e karşı birleşmesine neden olabilir. Bu da İsrail'in isteyeceği bir şey olmaz."

Bu taktiklere rağmen İsrail'in Cenin saldırısında tüm hedeflerini gerçekleştiremediğini kaydeden Ebu Nassar, bunun yanı sıra İsrail'in direnişin Cenin'den diğer kentlere ya da kamplara sıçramasından endişe ettiğini sözlerine ekledi.

- İsrail, direnişçilere ulaşmak için yeni yöntemlere başvurdu

Filistinli siyasi analist Mustafa İbrahim, İsrail'in Filistinli direniş gruplarıyla mücadelede Cenin'deki operasyon gibi kısa vadeli operasyonları diğer kentlerde de uygulayabileceğini belirtti.

İbrahim, "İsrail, Cenin'de silahlı grupların hücrelerini yok etmek gibi hedefleri gerçekleştirdiğini söylüyor. Bu yöntemi gelecekte de kullanması muhtemel." diye konuştu.

İsrail'in direnişçilere ulaşmak için yeni yöntemlere başvurduğunu kaydeden İbrahim, "Tel Aviv, gerek kısa süreli operasyonlar gerek Batı Şeria'da uzun süredir kullanmadığı ve yeniden hizmete soktuğu helikopterlerle direnişçilere ulaşmanın yollarını arıyor." ifadelerini kullandı.

Bu tür operasyonların akıbetini ise Filistin direnişinin gücünün belirleyebileceğine dikkati çeken İbrahim, bu operasyonların kısa süreli de olsa bazen İsrail için külfetli olabileceğini, askerlerinin ölmesi ya da yeni cepheler açılması sonuçlarını doğurabileceğini söyledi.

İbrahim, meseleye siyasi çözüm bulunmadıkça İsrail'in Batı Şeria üzerindeki güvenlik baskılarını arttıracağı öngörüsünde bulundu.

- İsrail, direnişçileri yok etmeye çalışıyor

Siyaset uzmanı ve yazar Talal Avkel, Cenin saldırısının, altyapının yıkılması ve halkın göçe zorlanması göz önüne alındığında sonuçları açısından İsrail için basit bir operasyon olmadığı değerlendirmesini yaptı.

Avkel, İsrail'in, uzaması halinde askerlerinin ölümüne ve bölgede olayların büyümesinden endişelenmesinden ötürü operasyonun kısa sürdüğünü ifade etti.

Filistinli analist, İsrail'in Batı Şeria'da çeşitli taktikler ve yöntemlerle daima Filistinli direnişçileri yok etmek için çalıştığının altını çizdi.

- İsrail, artık Batı Şeria'yı havadan vurulabilecek bir askeri cephe olarak görüyor

Filistinli siyaset uzmanı Ahmed Refik Avad da İsrail'in gelecek dönemde ani ve kısa süreli baskınların yanı sıra uçak ve helikopter aracılığıyla Batı Şeria'daki direnişçilerle mücadelede yeni yollar denemeyi sürdürebileceğini söyledi.

Uzun süredir Batı Şeria'da hava saldırılarının kullanılmadığına işaret eden Avad, İsrail'in eski bir yöntem olan baskınlara hava unsurlarının da eklenmesiyle yeni taktikler geliştireceğini belirtti.

Havadan operasyonların İsrail için karaya nazaran daha az zararla hedefleri gerçekleştirebileceği için benimsenebileceğini öngören Avad, "İsrail, artık Batı Şeria'yı havadan vurulabilecek bir askeri cephe olarak görüyor." diye konuştu.

- Saldırılar tekrarlanabilir

İsrailli güvenlik uzmanı, İbrani Üniversitesinden araştırmacı Ronni Shaked de İsrail ordusunun gelecekte Batı Şeria'nın diğer bölgelerinde tekrarlayabileceği bir saldırı modeli oluşturduğu görüşünde.

"İsrail ordusunun ister Cenin'e ister Batı Şeria'daki diğer şehirlere tekrar gireceği ve aynı taktikleri kullanacağı kesin." diyen Shaked, Cenin saldırısının İsrail'in beklediği etkiyi yapmayacağını, bölgeden çıkarılan silahlı Filistinlilerin tekrar geri döneceğini söyledi.

İsrail'in Cenin'de aradığı hiç kimseyi tutuklamayı başaramadığını ifade eden Shaked, "Tahminimce bir iki ay sakinlik olur, sonra başa döneriz çünkü siyasi ufuk yok; bu nedenle yaşananlar bir strateji değil, geçici bir taktiksel çözümdür." dedi.

Shaked, iç siyasette İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cenin'deki saldırılardan kısa vadede fayda sağladığı düşünülse de bölgedeki çatışmaların siyasi çözüm olmadan bitmeyeceğini belirtti.

- İsrail'in Cenin saldırıları

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli ölmüş, 20’si ağır yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.