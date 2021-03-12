İsrail, Fransa, Yunanistan ve Rumlar'ın tatbikatı sona erdi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, Akdeniz'de bir hafta süreyle icra edilen tatbikata farklı askeri deniz araçlarının yanı sıra helikopterlerin de katıldığını ifade etti.

Tatbikat kapsamında farklı senaryoların yanı sıra arama ve kurtarma eğitimlerinin de yapıldığını belirten Adraee, her yıl düzenlenen tatbikatın amacının, katılımcı ülkelerin filoları arasındaki iş birliğini artırmak ve mesleki bilginin derinleştirmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

İsrail, Fransa, Yunanistan ve Kıbrım Rum Kesimi, bir hafta önce Akdeniz'de ortak deniz tatbikatı başlatmıştı.

AA