İsrail Gazze'ye hava saldırıları düzenliyor

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren roketlerin fırlatıldığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere doğru saldırı başlattı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.

Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını ve ilk aşamada İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

İsrail'de ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 22 İsraillinin öldüğünü duyurdu

Haaretz gazetesi de İsrail genelinde roket saldırısı sonucu yaralananların sayısının 100'ü geçtiğini bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve nerede olduklarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Netanyahu'dan ilk açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırılar üzerine, videolu bir ulusa sesleniş konuşması yayınladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, "Savaştayız ve biz kazanacağız. Düşmanımız daha önce hiç görmediği bir bedel ödeyecek." dedi.

İsrail vatandaşlarını uyaran Netanyahu, "İsrail vatandaşları savaştayız. Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş. Hamas sabah saatlerinden itibaren İsrail vatandaşlarına karşı kanlı bir sürpriz saldırı başlattı. Sabah saatlerinden itibaren bunun içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, güvenlik birimleriyle yaptığı toplantının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde Filistinli silahlı grupların sızdığı İsrail yerleşim yerlerinin "temizlenmesi" talimatı verdiğini ve son saatlere kadar "operasyonun" sürdüğünü belirtti.

İsrail Başbakanı, geniş kapsamlı biçimde, yedek askerlerin göreve çağırılması ve "düşmana karşı eşi görülmemiş bir güçle savaşma" talimatı verdiğini kaydetti.