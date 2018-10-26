İsrail Gazze'yi bombalıyor

İsrail, dün akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle Gazze'de bazı noktalara hava saldırısı başlattı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ile helikopterlerin Gazze'nin farklı bölgelerinde Hamas'a ait bazı hedeflere 2,5 saattir hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Saldırı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafındaki Yahudi yerleşim birimlerine roket atıldığı haberlerinin ardından geldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail tarafına Gazze'den, 14 roketin ateşlendiği belirtildi.

Atılan roketlerden büyük bir kısmının İsrail'e ait hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından imha edildiği kaydedildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüde atılan roketlerden bazılarının havada vurulduğu görülüyor.

Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde, 4 Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuş, çoğunluğu gerçek mermiyle vurulan 170 Filistinli yaralanmıştı.

Ğazze ye canlı saldırı pic.twitter.com/x3gWd7YILO — İslam Asalya (@abumokatel) 26 Ekim 2018

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2018, 01:44