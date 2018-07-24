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İsrail Golan Tepeleri'nde Suriye uçağını vurdu

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde hava sahasına giren bir Suriye uçağını Patriot ile vurarak düşürdü

İsrail Golan Tepeleri'nde Suriye uçağını vurdu

Dünya Bülteni Haber Merkezi

İsrail ordusu, hava sahası ihlal ettiğini ileri sürdüğü Suriye'ye ait Sukhoi savaş uçağını işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri bölgesinde hava savunma sistemlerinden fırlattığı iki füzeyle vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusunun açıklamasına göre hava savunma sistemlerinden fırlatılan iki füze Sukhoi savaş uçağını havada vurarak düşürdü.

Dün İsrail, ABD’yle birlikte geliştirdiği ve Davut'un Sapanı adını verdiği yeni orta menzilli füze savunma sistemini ilk kez kullanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2018, 17:08
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