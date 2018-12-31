İsrail güçleri 10 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Filistinlilere ait bazı evlere gece baskın düzenledi. İsrail güçlerinin Ramallah'ın batısındaki Kuber beldesine düzenlediği baskında 10 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail ordusundan gözaltılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere 6 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.