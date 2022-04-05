İsrail güçleri Filistinlilere müdahale etti: 5 yaralı

İsrail güçleri ramazan ayında yine Filistinlileri hedef aldı. Teravih namazı çıkışı Doğu Kudüs'teki Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilere müdahale etti.

Müdahale ettikleri Filistinlilerin etrafını da saran İsrail güçleri, görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

Olaylarda 5 Filistinli yaralandı, 8 kişi de gözaltına alındı.

Filistinlilere yönelik provokatif eylemler İsrail yönetiminde de tartışmaya neden oldu.

''Filistinlileri galeyana getirecek eylemlerde bulunmayalım''

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in geçtiğimiz Pazar günü Şam Kapısı'na gitmesini eleştirdi.

Bu adımın Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çatışmalara sebep olduğunu belirten Gantz, "İstikrarı sarsacak ve Filistinlileri galeyana getirecek eylemlerde bulunmayalım. Ramazan hassas bir dönem" ifadesini kullandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı ise uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine çağrıda bulundu.

Filistin halkına ve kutsallarına yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.