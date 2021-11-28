İsrail güçlerinden Harem-i İbrahim Camii avlusundaki Filistinlilere saldırı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, onlarca Filistinli öğle namazının ardından, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un bugün, Yahudilerin Işık Bayramı'nı kutlamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne ziyaret planına karşı Filistin bayraklarını taşıyarak protesto etti.

İsrail güçleri cami avlusu ve çevresinde protesto düzenleyen Filistinlilere müdahalede bulunarak bir kişiyi gözaltına aldı.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığına bağlı El-Halil İslami Vakıflar İdaresi Müdürü Cemal Ebu Arram, AA muhabirine, "Herzog'un bugün Harem-i İbrahim Camisi'ne gelmesi, Yerleşimcilerin Filistinlileri öldürmeleri için yeşil ışık yakma kapsamında geliyor." dedi.

Ziyaretin ayrıca İsrail yerleşimini genişletme ve Harem-i İbrahim'in kutsallığını çiğnenme anlamı taşıdığını ifade eden Ebu Arram, Harem-i İbrahim'in giderek Yahudileştirilmeye çalışıldığını belirtti.

İsrail'in ihlallerini durdurmak için uluslararası müdahale çağrısında bulunan Ebu Aram, söz konusu ziyaretin "tehlikeli sonuçları" olacağını vurguladı.

İsrail basınında, Cumhurbaşkanı Herzog'un 28 Kasım Pazar günü, Yahudilerin "Işık Bayramı" kutlamalarına katılmak için El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni ziyaret etmeyi planladığına yönelik haberler yer almıştı.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.