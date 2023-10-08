İsrail Hamas'ın girdiği yerleri boşaltıyor

İsrail basını, Filistinli unsurların saldırısında ölen İsrailli sayısının 600'e çıktığını açıkladı.

İsrail merkezli Kanal 13 televizyonu ve diğer medya organları, Filistinli gruplarca dün başlatılan ve bugün de devam eden saldırılarda ölen İsraillilere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Buna göre dünden bu yana devam eden saldırılarda 600 İsrailli hayatını kaybetti, 2 bin kişi yaralandı.

ÖLEN ASKER SAYISI 44'E YÜKSELDİ İDDİASI

İsrail ordusu, Hamas'ın dün başlayan ve bugün de devam eden saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 44'e yükseldiğini duyurdu.

İsrail ordusu, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hamas'ın saldırılarında hayatını kaybeden 18 İsrail askerinin kimlik bilgilerinin aileleri ve kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada 26 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Öte yandan İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesinde yayımlanan habere göre, Hamas'ın dünkü saldırısının ardından yaklaşık 100 İsrail vatandaşı Gazze'ye kaçırıldı.

Haberde konuya dair başka detay verilmedi.

İSRAİL HAMAS'IN GİRDİĞİ YERLERİ BOŞALTIYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınında boşaltılan yerleşim birimi sayısının 24'e yükseldiğini duyurdu.

İsrail ordusu, çatışmaların yaşandığı ülkenin güneyindeki güvenlik durumu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada sınırdaki Nahal Oz, Nir Am, Mefalsim, Kefar Aza, Gevim, Or Haner, Ivim, Netiv Haasara, Yad Mordeşayi, Karmiya, Zikim, Kerem Şalom, Kisufim, Holit, Sufa, Nirim, Nir Oz, Ayn Haşloşa, Nir Yitzak, Beeri, Magen, Reim, Saad ve Alumim yerleşim yerlerindeki sivillerin tahliye edildiği belirtildi.

Ordu daha önce 6 yerleşim birimindeki sivillerin tahliye edildiğini duyurmuştu.

DENİZDEN SIZMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Ayrıca İsrail ordusu, Hamas'ın 5 deniz botu ile gece saatlerinde İsrail'e sızmaya çalıştığı ancak eylemin bertaraf edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail'e yönelik saldırı için hazır bekleyen bir başka botun ise hedef alındığı aktarıldı.