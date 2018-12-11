İsrail heyeti Kuzey Kalkan operasyonu için Rusya'ya gidecek

İsrail ordusundan bir heyet, bugün Moskova'ya giderek, Rus meslektaşlarına Lübnan’dan kuzey İsrail’e kazındığı iddia edilen Hizbullah tünellerini imha etme amaçlı bir operasyon hakkında bilgi verecekler.

Ordudan bir yetkilinin, yaptığı açıklamada, "Yüksek rütbeli subaylardan oluşan ve General Aharon Haliva başkanlığındaki bir İsrail ordusu heyeti, Salı günü Moskova'ya uçacak" dedi.

10 Aralık Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Ziyaret sırasında heyet, Rus meslektaşlarını Kuzey Kalkan Operasyonu ve diğer operasyonel konular hakkında bilgilendirecek." Dedi.

Açıklama, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi sonrasında geldi.

Salı günü İsrail, Lübnan’dan topraklarına sızdığını iddia ettiği Hizbullah için, "saldırı tünellerini" imha etmeyi amaçlayan Kuzey Kalkanı olarak adlandırılan bir operasyon başlattı.

Kremlin Cumartesi günü Netanyahu'nun iddia edilen Hizbullah tünellerine karşı operasyonu görüşmek üzere Putin'i aradığını söyledi.

Rusya, Suriye'deki Cumhurbaşkanı Beşar Esed'i desteklemek için İran ve Hizbullah ile aynı tarafta savaşıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2018, 13:17