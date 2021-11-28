"İsrail'i yok etmek en büyük hedefimiz"
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, "İsrail'i yok etmek en büyük hedefimiz" ifadesini kullandı.
Ortadoğu 28.11.2021, 18:27
İranlı Öğrenciler Haber Ajansında (ISNA) yer alan açıklamasında, Şikarçi, İsrail ile Tahran arasındaki gerilime ilişkin konuştu.
Şikarçi, "İsrail'i yok etmek en büyük hedefimiz ve bu amaçtan geri adım atmadık." dedi.
Şikarçi ayrıca, "İsrail'e destek veren Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkeler bu rejimin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.
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