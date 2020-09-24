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İsrail ile BAE, enerji alanındaki iş birliğini görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail, 15 Eylül'de imzalanan normalleşme anlaşmasından sonra enerji konusundaki ikili iş birliğini görüşmeye başladı.

İsrail ile BAE, enerji alanındaki iş birliğini görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Altyapı ve Enerji Bakanı Suheyl el Mezrui ile İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz video konferans yoluyla düzenledikleri toplantıda iki ülke arasında başta yenilenebilir olmak üzere enerji alanındaki iş birliği konusunu ele aldı. 

Haberde, Mezrui'nin toplantı sırasında BAE'nin enerji tüketim ve üretimini dengeleyecek "2050 Enerji Stratejisi" hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Her iki bakanın da petrol ve doğal gaz konusunda iş birliğinin güçlendirilmesi, gelişmiş teknoloji ile yeşil enerjinin diğer enerji alanlarına adapte edilmesine vurgu yaptıkları belirtildi.

BAE ve Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: AA

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