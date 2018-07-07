İsrail'in engellediği Benjamin Ladraa Dünya Bülteni'ne konuştu

İbrahim Ethem Gören | Dunyabulteni.net

İsrail’in Filistin halkına yaptığı zulüm ve katliamları gündemle getirmek ve bireysel tepkisini ortaya amacıyla geçtiğimiz yıl Haziran ayında İsveç’in Göteborg kentinden yaya olarak yola çıkan insan hakları aktivisti Benjamin Ladraa Filistin sınırına ulaştı. İsrail askerleri İsveçli insan hakları savunucusunu altı saat sorguladıktan sonra Filistin’e girişine izin verilmedi.

İSVEÇ’TEN FİLİSTİN’E KUTLU BİR YOLCULUK!

Kültür sanat editörümüz İbrahim Ethem Gören, geçtiğimiz nisan ayında 240 günlük yorucu yürüyüşün sonunda İstanbul'a gelen Benjamin Ladraa ile yaptığı “İsveç’ten Filistin’e Kutlu Bir Yolculuk!” başlıklı haber mülakatla aktivistin mücadelesini duyurmuştu. Benjamin Ladraa, 8 Nisan Pazar günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerek Asya kıtasına adım atmıştı. Ladraa, aylar süren zorlu yürüyüşünün ardından işgal devleti İsrail’in sınırlarına/işgal ettiği topraklara ulaşmayı başardı. Bununla birlikte İsrail askerleri sınırdan geçişine izin vermedi.

BENJAMIN LADRAA: FİLİSTİN TOPRAKLARINDA GÖSTERİ YAPMAMDAN KORKTULAR!

Filistin’e girilmesine müsaadede edilmeyen Ladraa, 6 Temmuz Cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla konuyu hür dünyanın ilgisine şu cümlelerle arz etti: “İsrailliler Filistin’e girmeme izin vermedi. 6 saatlik sorgunun ardından giriş isteğimin reddedildiğini söylediler. Bunun için sadece 2 sebep belirttiler: Birincisi sorgulamalar esnasında yalan söylediğimi düşünmeleri ve ikincisi ise Nabe Saleh’e gidip gösteri yapacağımı düşünmeleriydi (ki bu sadece bir varsayım).

KORKU DEVLETİ İSRAİL!

Bugün işgal edilmiş topraklardaki insan hakları ihlallerini anlatmak için yürümeye başlayalı 11 ay oldu. Şimdi kendinize sorun! Neden İsrail devleti tek bir İsveçli adamdan işgal ettiği topraklara girmesine izin vermeyecek kadar korkuyor? İşte bu aktivizmin gücü gücü...”

HAMAS SÖZCÜSÜ BERHUM: İSVEÇLİ AKTİVİSTİN CEBUR ÇABASINI TAKDİR EDİYORUZ

Öte yandan Hamas, İsrail'in Filistin için geçen yıl İsveç'in Göteborg kentinden yola çıkan Benjamin Ladraa'nın Filistin'e girişine izin vermemesini kınadı. Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı yazılı açıklamada, bu yasağın, işgalcilerin Filistin halkına yönelik tecrit politikasının ve uyguladığı adaletsiz ve baskıları gizleme girişimlerinin ulaştığı noktayı gösterdiğini belirtti.

Katil İsrail devletinin bu ve benzer uygulamalarının, uluslararası toplumun Filistin halkıyla daha fazla dayanışmasının önünü açacağına vurgu yapan Berhum, İsveçli aktivistin çabalarını, Filistin ve onun ezilen halkına yönelik cesur tutumunu takdir ettiklerini aktardı.

TARİHE ÖNEMLİ BİR KAYIT

İsrail'in, Filistin’e yönelik zulmüne tepki göstermek amacıyla 15 Ağustos 2017 tarihinde İsveç'ten Filistin'e yürümeye başlayan Benjamin Ladraa’nın gayretleri insan hakları tarihine önemli bir katkı; haysiyetli bir eylem olarak kaydedildi.



Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 13:38